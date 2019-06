غسان سلامة: الانتخابات هي من تحسم القضية الليبية

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، خلال مقابلة مع قناة RT ضمن برنامج قصارى القول، إنّ جوهر الأزمة في ليبيا هو صراع على الثروة يتخذ شكل الصراع على السلطة.

وأضاف سلامة، أن “أي حل سياسي في ليبيا يجب أن يرتبط بتوزيع ثروات البلاد”، مؤكدا على أن “الأمم المتحدة لا ترغب بالتدخل في شؤون الليبيين، ويتعين وجود رقابة دولية على موارد البلاد”.

وشدد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، على أن “التدخل الخارجي سمة النزاعات الداخلية في الدول العربية وليبيا ضحية تدخل خارجي.. بعض الدول تؤكد دعمها لأطراف ليبية في العلن بينما تدعم أخرى في السر”.

ونوه سلامة في حديثه، بأن ليبيا تشهد تدخلا كبيرا، وأن بعض الأطراف ترسل أسلحة رغم حظر توريدها إلى ليبيا.

وقال: “مجلس الأمن الدولي عاجز عن وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، وهناك دول تخرق الحظر المفروض”.

وأكد المبعوث الأممي الخاص، على أنه “آن الأوان كي تجتمع الدول الكبرى وتعبر عن إرادتها في قرار موحد لوقف الحرب في ليبيا”.

وأشاد سلامة بالدور الروسي، معتبرا أن موسكو “تتحمل مسؤولية كبيرة في دفع مجلس الأمن للتحرك بشأن ليبيا”.

وختم المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا اللقاء، بالقول: “ليبيا تعاني مشكلة في شرعية الحكم، ونرى أن الانتخابات من شأنها حسم هذه القضية”.

