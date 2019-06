أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو لا تستبعد حدوث اتصالات مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش .

وقال بوغدانوف، ردا على سؤال حول احتمال زيارة حفتر إلى موسكو، “كل شيء ممكن، طبعا كل شيء ممكن”.

وأضاف أن “زيارة وزير الخارجية الليبي ونائبه موسكو انتظرتها. والزيارة تأجلت عدة مرات، بسبب ظروف، والآن لا يوجد اتفاق ولا تواريخ”.

