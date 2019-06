بوتين: ما حدث في ليبيا نتيجة التدخل في شئونها السياسية الداخلية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا ضد التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.

وقال بوتين، خلال لقاء مع رؤساء تحرير وكالات الأنباء العالمية: “نحن عموما ضد التدخل في شؤون السياسة الداخلية للدول الأخرى، ونعتقد أن هذا يؤدي إلى عواقب مأساوية، مثل ما حدث في ليبيا”.

وأضاف بوتين: “يجب التحلي بالصبر، ممكن العمل مع السلطات أو المعارضة، لكن لا يمكنك التدخل في الشؤون الداخلية”.

