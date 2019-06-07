أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا ضد التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.
وقال بوتين، خلال لقاء مع رؤساء تحرير وكالات الأنباء العالمية: “نحن عموما ضد التدخل في شؤون السياسة الداخلية للدول الأخرى، ونعتقد أن هذا يؤدي إلى عواقب مأساوية، مثل ما حدث في ليبيا”.
وأضاف بوتين: “يجب التحلي بالصبر، ممكن العمل مع السلطات أو المعارضة، لكن لا يمكنك التدخل في الشؤون الداخلية”.
The post بوتين: ما حدث في ليبيا نتيجة التدخل في شئونها السياسية الداخلية appeared first on صحيفة المتوسط.
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