قيادات الجيش يكشفون التفاصيل الكاملة لاستهداف “طائرة تركية ثانية” في مطار معيتيقة

أكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية اللواء محمد المنفور، أنه “تم استهداف طائرة تركية بدون طيار قامت مساء اليوم قبل الساعة 12:00 ليلاً من مطار معيتيقة وطارت تجاه محاور القوات المسلحة في جولة استطلاعية لغرض الاستهداف” .

وأكمل المنفور ، أن” رحلات الخطوط المدنية من وإلى مطار معيتيقة المدني لم تتأثر نتيجة الأحداث الأخيرة “.

وفي نفس السياق كشف مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيدي، أن القوات الجوية، دمرت ليل الخميس طائرة تركية مسيّرة، بعد غارة جوية على القسم العسكري في قاعدة مطار معيتيقة، بالعاصمة طرابلس.

وأوضح العبيدي ، أن هذه ثاني مرة ينجح سلاح الجو الليبي في تدمير وإسقاط طائرات درون تركية الصنع في أقل من يوم، حيث قصف فجر الخميس طائرة تركية مسيّرة في مطار معيتيقة، بعد أن نفذت العديد من الغارات على مواقع عسكرية ومدنية.

