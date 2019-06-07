قاسم: لا دعم دولي لمكافحة الهجرة غير القانونية

اتهم الناطق الرسمي باسم القوات البحرية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أيوب قاسم المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بالتقصير في واجباتها إزاء ليبيا.

وأشار قاسم في تصريحات صحفية لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية إلى أن هذه المنظمات التي تعنى بشؤون المهاجرين غير القانونيين لا تقدم الدعم الكافي لليبيا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير القانونية في وقت لا تزال فيه دوريات القوات البحرية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تواصل جهودها في إطار البحث عن هؤلاء المهاجرين وإنقاذهم بأقل الإمكانات المتوفرة.

وأضاف أن هذه المنظمات مثل المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تتحصل على دعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تحت بند دعم ليبيا في مكافحة الهجرة غير القانونية إلا أنها لا تقدم أي نوع من الدعم.

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