الحداد يتفقد العمل الأمني في سرت

زار آمر المنطقة العسكرية الوسطى التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اللواء محمد الحداد منطقة سرت والبوابات الأمنية التابعة لقوة حمايتها وتأمينها.

وأتت الزيارة بحسب مصادر مطلعة للوقوف على احتياجات القوة ومعالجة الإشكاليات التي تواجه عملها والحائلة دون قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.

هذا ورافق آمر المنطقة العسكرية الوسطى في زيارته آمر قوة حماية وتأمين سرت العميد النعاس عبد الله النعاس ومعاونه العقيد إبراهيم بن رابعة وبعض الضباط في القوة.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تتواصل فيه المعارك على تخوم العاصمة طرابلس بين القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني والتي أخذت وفقا لمراقبين بعد مرور أكثر من شهرين على اندلاعها شكلا آخر يقرب من حسمها لصالح أحد الطرفين.

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