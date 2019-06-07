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الحداد يتفقد العمل الأمني في سرت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زار آمر المنطقة العسكرية الوسطى التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اللواء محمد الحداد منطقة سرت والبوابات الأمنية التابعة لقوة حمايتها وتأمينها.

وأتت الزيارة بحسب مصادر مطلعة للوقوف على احتياجات القوة ومعالجة الإشكاليات التي تواجه عملها والحائلة دون قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.

هذا ورافق آمر المنطقة العسكرية الوسطى في زيارته آمر قوة حماية وتأمين سرت العميد النعاس عبد الله النعاس ومعاونه العقيد إبراهيم بن رابعة وبعض الضباط في القوة.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تتواصل فيه المعارك على تخوم العاصمة طرابلس بين القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني والتي أخذت وفقا لمراقبين بعد مرور أكثر من شهرين على اندلاعها شكلا آخر يقرب من حسمها لصالح أحد الطرفين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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