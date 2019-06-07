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مساعدات من زاوية الغرب لغات المنكوبة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سير فوج كشاف أبوعيسى بالتعاون مع فريق تكافل للأعمال الخيرية قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية مقدمة من أهالي بلدية زاوية الغرب لأهالي بمدينة غات المنكوبة.

وأتى تسيير هذه القافلة بعد الأحداث التي شهدتها مدينة غات من سيول جراء هطول أمطار كثيفة أدت إلى تدمير المنازل ونزوح المئات من المدينة.

وانطلقت القافلة فجر الجمعة متجهة إلى مدينة غات وهي محملة بمواد غذائية ومياه صالحة للشرب وسلع تموينية إضافة إلى أغطية وبطانيات وغيرها من المستلزمات في خطوة جاءت للتخفيف عن المواطنين جراء السيول ومساعدتهم في الخروج من ظروفهم التي يعيشونها.

يشار إلى أن الجيش الوطني فتح بالتنسيق مع الحكومة المؤقتة جسرا جويا لتقديم المساعدات لأهالي مدينة غات فيما وجه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كافة الجهات التابعة له بتقديم كافة أشكال الدعم للمدينة وسكانها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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