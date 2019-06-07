ارتفاع وتيرة الاشتباكات العنيفة وقصف مدفعي بمختلف محاور العاصمة طرابلس

شهدت العاصمة طرابلس خلال الساعات الاخيرة ارتفاع وتيرة الاشتباكات العنيفة بمختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة في مختلف المحاور بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وقالت مصادر محلية ان الاشتباكات استمرت حتى ساعات الصباح الاولى اليوم الجمعة في أغلب محاور القتال بالعاصمة طرابلس وفي تخومها، وخاضت القوات اعنف الاشتباكات في محور طريق المطار والذي يعد ابرز المحاور المشتعلة منذ عدة ايام لأهميته الاستراتيجية.

وقالت مصادر محلية أن محور مطار طرابلس شهد اشتباكات ضارية، بمختلف الاسلحة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق، حيث تحاول الاخيرة استعادة السيطرة على المنطقة والتي تعد منطقة انطلاق لعمليات الجيش.

ووفقاً للمصادر المحلية فإن المحور شهد ضرب بمدفعية الهاوزر والبالماريا من طريق المطار وسمعت بوضوح وسط طرابلس، كما خرجت قذائف صاروخية من المشروع وسقطت بإتجاه طريق المطار.

ولا يزال الحشد العسكري متواصل للطرفين، حيث وصلت تعزيزات عسكرية لقوات الجيش واللواء التاسع بعدد من المحاور، كما وصلت تعزيزات عسكرية لقوات الوفاق.

وشهدت ليلة الامس وفجر اليوم استمرار تحليق الطيران الحربي والذي سمع بمختلف مناطق العاصمة طرابلس.

وشهدت منطقة القويعة في القره بوللي اطلاق رصاص متبادل بالقرب من الـ 4 شوارع.

كما سمعت انفجارات قوية في منطقة أبوسليم.

فيما شهد محور عين زارة اشتباكات قوية وتساقط للصواريخ على منطقة الباعيش.

وشهد محور وادي الربيع اشتباكات قوية وضرب بالمدفعية الثقيلة وبشكل مستمر فجر اليوم وخروج قذائف صاروخية من داخل معسكر النعام، وفقاً لشهود عيان.

وقال شهود عيان ان اصوات رماية سُمعت في مدينة الزاوية حي السيدة زينب، فيما لم تتضح اسبابها.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 607 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و3261 جريحا، بينهم 117 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.

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