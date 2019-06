زار آمر المنطقة العسكرية الوسطى التابعة لحكومة الوفاق اللواء محمد الحداد منطقة سرت والبوابات الأمنية التابعة لقوة حمايتها وتأمينها.

وتهدف الزيارة للوقوف على احتياجات القوة ومعالجة الإشكاليات التي تواجه عملها ، وتضمن وفد الزيارة آمر المنطقة العسكرية الوسطى في زيارته آمر قوة حماية وتأمين سرت العميد النعاس عبد الله النعاس ومعاونه العقيد إبراهيم بن رابعة وبعض الضباط في القوة.

