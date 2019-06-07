اخبار ليبيا الان

سبها تمد يد العون لغات المنكوبة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت مفوضية كشاف سبها حملة تطوعية لجمع التبرعات لصالح المتضررين من السيول من أجل التخفيف من معاناة أهل غات بعد أن اجتاحتهم هذه السيول.

وكانت الحملة بالتعاون مع عدد من النشطاء بالمنطقة إذ توزع منتسبو الكشافة بتقاطعات حي القرضة لاستلام التبرعات النقدية والعينية لتجميعها وإرسالها.

وأوضح مشرفو الحملة أن عددا من الأحياء والمناطق المجاورة لها تعاني من انقطاع الاتصالات وأن هناك تخوفات من انتشار الأمراض والأوبئة ولا بد من رش المبيدات ومكافحة الآفات في المناطق المغمورة بالمياه.

مجهودات كبيرة يقوم بها المشرفون على هذه الحملة من أجل أبناء مدينة غات والتخفيف عنهم بعد أن باغتتهم السيول وتسببت في مقتل عدد منهم وفقدان آخر وتشريد العديد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك