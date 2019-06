أكد آمر كتيبة خالد بن الوليد ، أن القوات انتشرت في مدينة مرزق و تمركزت في اغلب شوارع المدينة وفي جميع مفترقات الطرق.

وأكمل ، أن القوات قامت بتأمين المرافق العامة والأحياء كما لم تسجل أي خروقات أمنية منذ صباح اليوم

وأثنى مر كتيبة خالد بن الوليد على دور الحكماء ومنسقي المجالس الاجتماعية لدورهم الفعال في دعم و مساندة الجيش و الجهات الأمنية.

