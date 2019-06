“الأرصاد الجوية”: استمرار سقوط الأمطار الغزيرة والسيول في غات

طالب المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين في بلدية غات بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة وأماكن جريان الأودية.

وأكمل المركز، أنه يتوقع استمرار سقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بسحب رعدية اليوم على مناطق الجنوب الغربي خاصة على مدينة غات والمناطق المجاورة لها، ما يتسبب في سيول وجريان الأودية وتجمع مياه الأمطار في المناطق والتجمعات السكنية المنخفضة وإغلاق بعض الطرق.

وتعاني مدينة غات من السيول والفيضانات مما نتج عنه مقتل العديد ونزوح الآلاف من المدينة.

