أطلقت مفوضية كشاف سبها حملة تطوعية لجمع التبرعات لصالح المتضررين من السيول في مدينة غات.

وأوضح مشرفو الحملة أن عددا من الأحياء والمناطق المجاورة لها تعاني من انقطاع الاتصالات وأن هناك تخوفات من انتشار الأمراض والأوبئة ولا بد من رش المبيدات ومكافحة الآفات في المناطق المغمورة بالمياه في غات.

وتعاني مدينة غات من السيول والفيضانات مما نتج عنه مقتل العديد ونزوح الآلاف من المدينة.

