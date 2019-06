“القابضة للاتصالات”: نعمل على إعادة الاتصالات والانترنت لمدينة غات

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الاتصالات الدكتور فيصل قرقاب، أن غرفة الطوارئ لقطاع الاتصالات تعمل بشكل متواصل، لإرجاع خدمات الاتصالات والإنترنت إلى مدينة غات في أسرع وقت ممكن.

وأكمل قرقاب، أن العمل جارٍ على تجهيز وإرسال قافلة إغاثة للاحتياجات الأساسية لأهلنا بالمدينة، من خلال لجنة الإغاثة بالقطاع، وبالتنسيق مع الحركة العامة للكشافة وعميد بلدية غات.

وتعاني مدينة غات من اجتياح السيول والفيضانات مما دفع الآلاف إلى النزوح من المدينة.

