طالب المجلس البلدي براك الشاطئ، بتقدم الدعم والمساعدة لأهالي مدينة غات.

وطالب «بلدي براك الشاطئ»، جميع من لديهم القـدرة، التواصل مع مكتب الزكاة بالشاطئ لتجهيز قوافل الإغاثة وإرسالها للمجلس البلدي غات.

واستنكر المجلس البلدي برا الشاطئ صمت الحكومة الليبية وعجزها عن تقديم المساعدة لمدينة غات بعد اجتياح السيول لها.

