كشف العميد خالد المحجوب آمر إدارة التوجيه المعنوي بالجيش ، أن الأيام المقبلة ستحمل تطورات جديدة على الأرض في معركة طرابلس.

وأضاف المحجوب ، أن الأيام الماضية قتل فيها الكثير من العناصر الإرهابية في العاصمة طرابلس، كما صدت القوات المسلحة هجوما من جانب العصابات، ودمرت “طائرة درون” ثانية، في ظل السيطرة الجوية لسلاح الطيران بالجيش الليبي، حسب نص قوله.

وتابع المحجوب، أن سلاح الطيران بالجيش الليبي تمكن من استهداف الطائرات في القواعد التي تنطلق منها، وهو ما يؤكد السيطرة الجوية الكاملة، خاصة بعد استهداف تجمعات ما وصفهم بـ”المرتزقة التشاديين” الذين استقدمهم ما وصفه بـ” المليشاوي أسامة الجويلي”.

وتابع: “الآن نحن على ثقة من اقتراب موعد الحسم جدا، وأن هذه المجموعات مع كل محاول يدخل إليها اليأس بشكل أكبر وتدخل مرحلة الانهيار، ونحن نعول على الأيام القادمة في حسم المعركة”.

وحول الهجوم الذي وقع بمدينة مرزق بالجنوب الليبي، أوضح المحجوب أنها محاولات من جماعة الإخوان شأنها شأن التفجير الذي وقع في درنة الذي استهدف الكتيبة التي ألقت القبض على الإرهابي هشام عشماوي، لصرف النظر عن العملية الرئيسية أو فتح جبهة جديدة، إلا أن تلك الجماعات لا يمكنها السيطرة أو البقاء في مكانها حيث تعتمد على الضرب والفرار، وأن ما تفعله لا يمكن أن يغير من الخطط الإستراتيجية الموضوعة، في حين حسم معركة طرابلس سينتج عنه ضبط الأمن في كل الدولة، والقضاء على المرتزقة الذين يقاتلون مقابل المال”.

وأكمل المحجوب: “أيام ونحسم الأمر، نحن في العاصمة لا خارجها، المسافات التي تتواجد عليها القوات في جميع المحاور قريبة جدا وهي على مشارف العاصمة”.

وتابع أن الجيش وصلت إلى المبتغى وأن عملية الحسم باتت قريبة جدا.

The post قيادي بالجيش: أيام ونحسم معركة طرابلس وبعدها نضبط الأمن في العاصمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية