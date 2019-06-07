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قيادي بالجيش: أيام ونحسم معركة طرابلس وبعدها نضبط الأمن في العاصمة

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

كشف العميد خالد المحجوب آمر إدارة التوجيه المعنوي بالجيش ، أن الأيام المقبلة ستحمل تطورات جديدة على الأرض في معركة طرابلس.

وأضاف المحجوب ، أن الأيام الماضية قتل فيها الكثير من العناصر الإرهابية في العاصمة طرابلس، كما صدت القوات المسلحة هجوما من جانب العصابات، ودمرت “طائرة درون” ثانية، في ظل السيطرة الجوية لسلاح الطيران بالجيش الليبي، حسب نص قوله.

وتابع المحجوب، أن سلاح الطيران بالجيش الليبي تمكن من استهداف الطائرات في القواعد التي تنطلق منها، وهو ما يؤكد السيطرة الجوية الكاملة، خاصة بعد استهداف تجمعات ما وصفهم بـ”المرتزقة التشاديين” الذين استقدمهم ما وصفه بـ” المليشاوي أسامة الجويلي”.

وتابع: “الآن نحن على ثقة من اقتراب موعد الحسم جدا، وأن هذه المجموعات مع كل محاول يدخل إليها اليأس بشكل أكبر وتدخل مرحلة الانهيار، ونحن نعول على الأيام القادمة في حسم المعركة”.

وحول الهجوم الذي وقع بمدينة مرزق بالجنوب الليبي، أوضح المحجوب أنها محاولات من جماعة الإخوان شأنها شأن التفجير الذي وقع في درنة الذي استهدف الكتيبة التي ألقت القبض على الإرهابي هشام عشماوي، لصرف النظر عن العملية الرئيسية أو فتح جبهة جديدة، إلا أن تلك الجماعات لا يمكنها السيطرة أو البقاء في مكانها حيث تعتمد على الضرب والفرار، وأن ما تفعله لا يمكن أن يغير من الخطط الإستراتيجية الموضوعة، في حين حسم معركة طرابلس سينتج عنه ضبط الأمن في كل الدولة، والقضاء على المرتزقة الذين يقاتلون مقابل المال”.

وأكمل المحجوب: “أيام ونحسم الأمر، نحن في العاصمة لا خارجها، المسافات التي تتواجد عليها القوات في جميع المحاور قريبة جدا وهي على مشارف العاصمة”.

وتابع أن الجيش وصلت إلى المبتغى وأن عملية الحسم باتت قريبة جدا.

 

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • واضح ان الجيش الوطنى الليبى يسير وفق خطط ممنهجة لاصطياد اكبر عدد ممكن من جرذان المليشيات الى مطار طرابلس العالمى بعيدا عن المناطق السكنية ويسحق المليشيات التى تقع فى الكمين وينتظر فوج اخر لياتى للمصيدة فاذا تأخر وصولهم يستعجلهم بضرب اوكارهم القريبة ليخرجوا منها ويأتوا للمصيدة ومع تكرار العملية انهارت معنويات الجرذان وطلبوا المزيد من الدعم باستجلاب ما تبقى من مليشيات فى ميس راطة التى لم يعد فيها سوى اطفال ونساوين ينتظرون وصول جيف اغبيائهم الذى القى بهم المجرم صلاخ بادى للتهلكة وقبض الثمن من اسياده فى تركيا وقطر واول من سيهرب الى هناك ليستمتع بما نهبه من ثروات عندما ينتهى تحرير طرابلس ويزحف الجيش نحو ميس راطة ضحية ميس موزه وابنها المجنون دميم وسلطان الدعارة مهبول اسطنبول

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  • اين قرد نونو الذى يسمى طائرات الاطفال التركية سلاح الجو والذى زعم ان لديهم اجهزة متطورة تمنع الطيران الليلى ولم نجد حتى فنكوش وراينا سيادة جوية ليل نهار لنسور الجو بالجيش الوطنى القادر على اصابة هذه الطائرة الصغيرة وهى فى عقر دارها فى المطار فاين الحمار نونو ربما ذهب لطبيب اسنان لتقويم اسنانه الملخبطة او طبيب عيون لعمل عملية لعلاج ضعف الابصار والتخلص من النظارة فكيف يكون طيار يلبس نظارة قعر كوباية

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