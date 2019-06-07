الكهرباء تتابع تطورات الأزمة في غات

أكدت الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء أنها تتابع من كثب مسألة ارتفاع مناسيب المياه بسبب السيول والفيضانات في مناطق غات وتهالة والبركت.

وأشار بيان صادر عن الإدارة إلى متابعتها لمسألة انقطاع الكهرباء عن هذه المناطق بشكل مستمر من خلال مكاتب التشغيل والصيانة في ظل عمل وشحن جميع محطات الجهد 11/66 كيلو فولت.

وأضاف البيان أن شحن خط 11 كيلو فولت الذي تتغذى منه هذه المحطات غير ممكن بسبب ارتفاع مناسيب المياه التي غمرت المنازل وللحفاظ على أراوح الناس وممتلكاتهم مؤكدا أن فرق الصيانة جاهزة للصيانة والتشغيل بانتظار انخفاض المناسيب ليتم إرجاع الكهرباء ومعالجة أي أعطال إن وجدت.

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