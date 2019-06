ارتفاع إنتاج شركة الجوف النفطية إلى 1100 برميل

نجح فريق الهندسة الحقلية التابع لشركة الجوف للتقنية النفطية في إضافة ألف ومئة برميل من النفط الخام للإنتاح العام المحلي.

وأعلنت الجوف عبر حسابها الرسمي، أمس الخميس، أن مهندسي الشركة رفعوا الإنتاج بعد إدخال نظام “سي ال فري” المتطور على البئر مئة وإحدى عشرة (111)، التابعة لحقل الراقوبة الذي تشرف على تشغيله شركة سرت للنفط والغاز.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى رفع الإنتاج العام إلى أعلى من مليوني برميل بحلول عام 2023.

