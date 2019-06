طرابلس.. قصف مدفعي بين قوات الجيش وحكومة الوفاق

شهدت العاصمة طرابلس خلال الساعات الاخيرة ارتفاع وتيرة الاشتباكات العنيفة بمختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة في مختلف المحاور بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وقالت مصادر محلية ان الاشتباكات استمرت حتى ساعات الصباح الاولى اليوم الجمعة في أغلب محاور القتال بالعاصمة طرابلس وفي تخومها، وخاضت القوات اعنف الاشتباكات في محور طريق المطار والذي يعد ابرز المحاور المشتعلة منذ عدة ايام لأهميته الاستراتيجية.

