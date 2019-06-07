تراغن تُساند غات بقافلة إغاثة مُستعجلة

يتجهز أهالي تراغن للتعاون على إرسال شُحنة مساعدات إلى غات المنكوبة منذ أيام، في مشهد آخر من مشاهد التكافل الليبي الذي لم يتوقف منذ أن دقت الكارثة أبواب المدينة.

وساعدت كافة الجهات الرسمية في بلدية تراغن في تجهيز القافلة المتوجهة إلى غات، حيث تشمل معدات طبية، إلى جانب المواد الغذائية، وعددا من المساعدات العينية التي تحتاجها المدينة.

وعلى غرار تراغن، سارعت العديد من البلديات المُجاورة لغات وكذلك البعيدة عنها لإرسال شُحنات الإغاثة المُمكنة لمُساندة أهالي المنطقة.

الفزعة قد تكون العنوان الأبرز خلال الأيام الماضية في أزمة غات، على الرغم من الصراعات السياسية، إلا أن هناك ليبيين من جميع الأطراف أصروا على الالتفات لشيء واحد، وهو معاناة المتضررين من السيول.

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