المحجوب : أيام قليلة وتحسم معركة طرابلس

كشف آمر إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، العميد خالد المحجوب، أن الأيام المقبلة ستحمل تطورات جديدة على الأرض في معركة طرابلس، مبينا أن الأيام الماضية قتل فيها الكثير من العناصر الإرهابية، كما صدت القوات المسلحة هجوما للعصابات، ودمرت طائرة ثانية من دون طيار، في ظل السيطرة الجوية لسلاح الطيران بالجيش الليبي.

المحجوب أوضح في تصريحات لسبوتنيك اليوم، أن سلاح الطيران تمكن من استهداف الطائرات في القواعد التي تنطلق منها، وهو ما يؤكد السيطرة الجوية الكاملة له، خاصة بعد استهداف تجمعات ما وصفهم بالمرتزقة التشاديين الذين استقدمهم ما وصفه بـالمليشاوي، أسامة الجويلي، مؤكدا أن موعد الحسم اقترب جدا، وأن المسافات التي توجد عليها القوات المسلحة في جميع المحاور قريبة جدا، وهي على مشارف العاصمة.

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