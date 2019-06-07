قبائل ترهونة ومجلسها البلدي يجددون دعمهم الكامل للقوات المسلحة

جددت قبائل ترهونة ومجلسها البلدي في بيان مشترك، دعمهم الكامل للقوات المسلحة، ومساندتهم لها في مواجهة من وصفوهم بالمليشيات المسلحة، والعصابات الإجرامية والإرهابية وتجار الدين والمال.

قبائل ترهونة أكدت في بيانها أن المدينة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المدينة، وكل من يلوح باستخدام القوة ضدها، داعين إلى ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين أعيان ومديرية أمن القره بوللي، وأعيان منطقة سوق الجمعة ترهونة، والمتضمن فتح جميع المسارات الرابطة بين ترهونة والطريق الساحلي، وعدم التعرض للمارة أو مضايقتهم، معلنين أنهم سيكونون في حل من هذا الاتفاق في حال لم يتم الالتزام به وأنها ستتخذ كافة الاجراءات والتدابير الضامنة لتأمين الطريق الساحلي والطرق المؤدية إلى مدينة ترهونة ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة بحسب البيان.

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