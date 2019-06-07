كتيبة خالد بن الوليد تنتشر في مدينة مرزق وتؤمن أغلب الشوارع والمفترقات

قال المكتب الإعلامي لكتيبة خالد بن الوليد التابعة للقوات المسلحة، إن أفراد الكتيبة انتشروا في مدينة مرزق، وتمركزوا في أغلب الشوارع والمفترقات، وقاموا بتأمين المرافق العامة والأحياء، مشيرا إلى أنه لم تسجل أي خروقات أمنية منذ صباح اليوم.

المكتب الإعلامي وفي منشور له اليوم أثنى على الحكماء ومنسقي المجالس الاجتماعية، لدورهم الفعال في دعم ومساندة القوات المسلحة والجهات الأمنية.

وكانت الكتيبة قد بينت في وقت سابق أمس، أنه لا صحة للأنباء المتداولة عن دخول عصابات تشادية إلى مدينة مرزق، وأن القوات المسلحة توجهت إلى المدينة لدعم الجهات الأمنية في أداء عملها، وإعادة الاستقرار إلى المدينة، وملاحقة المجرمين الذين يحاولون زعزعة استقرار المنطقة، داعين سكان مرزق إلى التكاتف والتعاون، ونبذ خطاب العنف والكراهية، من أجل التعايش السلمي.

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