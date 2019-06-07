أنباء عن لقاء مرتقب بين حفتر وترامب في البيت الأبيض

طرابلس-العنوان

نقلت وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية عن مصادر مطلعة أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، تلقى دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة منتصف الشهر الجاري.

وأفادت الوكالة الإيطالية بأن مصدرا مقربا من حفتر فضل عدم الكشف عن اسمه، أبلغها بأن هذه الزيارة التي من المتوقع “أن تكون في الثامن عشر من يونيو ستبدأ بقمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمشير خليفة حفتر في البيت الأبيض، بحضور وزير الخارجية مايك بومبيو”.

المصدر ذاته كشف أيضا جدول أعمال هذه “القمة المرتقبة” وأكد أنه سيتضمن بحث ملفات منها “مكافحة التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة في ليبيا، وتأمين النفط، وتصنيف جماعة “الإخوان المسلمين” الليبية جماعة إرهابية، إضافة إلى سبل دعم الاستقرار في البلاد”.

كما سيتطرق ترامب وحفتر إلى مواضع تتعلق بترتيب البيت الداخلي منها “توفير الظروف المناسبة في ليبيا من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، تمهيدا للتصويت على دستور دائم للبلاد”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجرى اتصالا هاتفيا في 19 أبريل الماضي مع المشير خليفة حفتر تناولا خلاله الوضع الليبي.

وعلّق في هذا الشأن موقع “formiche” الإخباري الإيطالي قائلا إن مثل هذا اللقاء من المحتمل أن يُحدث زلزالا سياسيا وبالتالي زلزالا عسكريا في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية