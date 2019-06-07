رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية يؤكد استمرار الإمداد المائي في كافة أنحاء البلاد

شحات 07 يونيو 2019 (وال)- أكد رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الليبية المؤقتة، استمرار الإمداد المائي في كافة أنحاء البلاد.

ودعا المهندس عوض الدرسي – في بيان – “كافة الجهات المعنية وذات العلاقة، للمساهمة معنا في الحد من الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل المياه، وحقول الآبار، ومحطات ضخ المياه، والتي حذرنا من تكرارها في بيانات صحفية سابقة”.

وشدد المهندس عوض الدرسي على ضرورة تضافر الجهود من كافة الجهات ذات العلاقة، للحد من ظاهرة التعديات والتي أصبحت تكاد تكون متكررة على خطوط نقل المياه وحقول الآبار، وكذلك محطات الضخ بالرغم من كافة الجهود التي تبذلها الحكومة الليبية المؤقتة، من أجل إيصال إمدادات المياه لكل المواطنين على مستوى الوطن الحبيب في ظل إمكانيتها المالية المحدودة.

وتقدم المهندس عوض الدرسي باسم المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالتهنئة والتبريكات للشعب الليبي العظيم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

كما تقدم المهندس عوض الدرسي بتحية خاصة لكل العاملين بقطاع المياه من مختلف مناطق الوطن، وبالذات العاملين بجهاز إدارة مشروع النهر الصناعي، الذين تواجدوا خلال اليومين الماضيين وفي وقت العطلة، لمواجهة التحديات وإصلاح العطب الذي تعرضت له منظومة نقل المياه، وكذلك المشاكل التي تواجه التزويد المائي، كما توجه بالشكر والتقدير لكافة العاملين بمحطات تحليه، لتكبدهم المتاعب جراء أعمال الصيانة الطارئة التي تحدث بين الحين والآخر، لمحطات تحليه المياه مساهمة منهم في الدفع بعملية إنتاج المياه الصالحة للشرب، لكل سكان ليبيا الذين تصل إليهم إمدادات المياه من تلك المحطات، وتوجه أيضًا بالشكر الكبير للعاملين بشركة المياه والصرف الصحي، الذين يُعانون الصعاب من أجل تتبع المياه عبر شبكات التوزيع داخل المخططات العمرانية. (وال- شحات) ع ع/ ر ت

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