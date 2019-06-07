الليبية للاتصالات: نعمل على إرجاع الاتصالات إلى مدينة غات

أكدت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، توقف حركة الاتصالات بشكل كامل عن مدينة غات، لجميع الشركات، باستثناء سعات بسيطة لشركة المدار الجديد، بسبب انجراف كابل الألياف البصرية الواصل إلى المدينة.

وقالت الشركة في بيان لها، إن فرق الصيانة التابعة لمنطقة اتصالات سبها ستصل إلى مدينة غات اليوم، لتباشر أعمال الصيانة بها، بعد التنسيق مع عميد بلدية غات.

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات، فيصل قرقاب، أن غرفة الطوارئ بقطاع الاتصالات تعمل بشكل متواصل، لضمان إرجاع خدمات الاتصالات والإنترنت إلى المدينة في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا لتجهيز قافلة من الاحتياجات الأساسية للمدينة، من خلال لجنة الإغاثة بالقطاع، بالشراكة مع الحركة العامة للكشافة والمرشدات.

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