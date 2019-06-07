شركة الكهرباء: تواصل انقطاع الكهرباء مع استمرار ارتفاع منسوب المياه بغات

قالت الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء، إنها تتابع عن كثب ارتفاع منسوب المياه والسيول والفيضانات، وانقطاع الكهرباء بمناطق تهالة والبركت بغات.

وقالت الشركة إن جميع المحطات تعمل بصورتها الطبيعية، ومشحونة بالكهرباء، ولكن لا يمكن شحن خطوط الأحد عشر كيلو فولت التي تتغذى من هذه المحطات، بسبب ارتفاع منسوب المياه التي غمرت المنازل، وحفاظا على أرواح الناس وممتلكاتهم.

وأضافت الإدارة التنفيذية للشركة، أن فرق الصيانة والتشغيل على جاهزية تامة للقيام بمعالجة انقطاع التيار الكهربائي، في انتظار انخفاض منسوب المياه، مؤكدة متابعتها للوضع في المناطق المذكورة بشكل مستمر، من خلال مكاتب التشغيل والصيانة في تلك المناطق.

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