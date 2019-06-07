بوغدانوف: موسكو تبحث سبل وقف إطلاق النار مع كافة الأطراف المعنية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو تبحث سبل وقف إطلاق النار في ليبيا مع كافة الأطراف المعنية، مضيفا أن في هذه المسألة جوانب كثيرة تتطلب التوضيح.

وأشار بوغدانوف على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إلى أن لروسيا اتصالات مع كافة الأطراف، مؤكدا أن محادثات وزير الخارجية الروسي، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، تم خلالها بحث هذه المسائل.

وأضاف نائب وزير الخارجية، أن هذا الموضوع يجري بحثه بطبيعة الحال في مجلس الأمن ومع سلامة، والأطراف المعنية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من التساؤلات تتعلق بالهدنة، وشروطها إن وجدت، وأطرافها، وذلك نظرا لوجود ميلشيات مختلفة في طرابلس، منها ذات طابع إسلامي، ومدى قدرتها على الاتفاق، حسب قوله.

وربط بوغدانوف إجراء الانتخابات في ليبيا بتوافر الظروف الأمنية المناسبة، إضافة إلى المسلمات السياسية والقانونية الضرورية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا