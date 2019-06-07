مجلس الوزراء الحكومة الليبية المؤقتة تُرسل قافلة مساعدات مستعجلة لبلدية غات

بنغازي 07 يونيو 2019 (وال)- عقد رئيس مجلس الوزراء الحكومة الليبية المؤقتة المكلف الدكتور عبد الرحمن الأحيرش، اجتماعًا طارئًا لبحث إرسال قافلة مساعدات مستعجلة لبلدية غات، عقب الفيضانات والسيول التي اجتاحت المدينة.

هذا وبحث السيد رئيس مجلس الوزراء الحكومة الليبية المؤقتة المكلف، تسييّر قافلة مساعدات مستعجلة، تتضمن مولدات كهربائية، ومضخات شفط مياه، ومواد غذائية، وفرش أرضي، ووسائد وغيرها من الاحتياجات الطارئة، وذلك بالتنسيق بين الهيأة الليبية للإغاثة ووزارة الشؤون الاجتماعية، ورئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، والهلال الأحـمر الليبي.

وقد حضر الاجتماع الذي عقده الأربعاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك بمقر الهيأة الليبية للإغاثة في بنغازي، معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة فتحية حامد، ومعالي وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ورئيس هيأة الإسكان والمرافق، ورئيس الهيأة الليبية للإغاثة حسين الفلاح، وعضو مجلس الإدارة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالهيأة الليبية للإغاثة سعد العبار، وعضو مجلس النواب عن سبها محمد معـتوق، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، ومدير مكتب المساعدات الإنسانية بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور أحمد مفـتاح. (وال- بنغازي) ف ع/ ر ت

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