الإعلان عن قرب بدء أعمال تعبئة خط المسار الشرقي بمنظومة الحساونة سهل الجفارة

أكدت غرفة التحكم بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة، أن فرقها الفنية لم تتمكن من إجراء الصيانة المطلوبة بالمحطة رقم خمسمئة وستة وثمانين، الواقعة على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة سهل الجفارة بمدينة زليتن، منذ الثالث من مايو الماضي، نتيجة لحجم التخريب بالمحطة من قبل أحد المواطنين.

وأكد الجهاز في منشور له أمس، أن هذا التخريب ترتب عليه فصل المسار الشرقي المغذي للمدن والمناطق الساحلية، مصراتة – زليتن – الخمس – القره بوللي، والمناطق المجاورة لها.

وأضاف الجهاز أن العمل جار للتخلص من كميات هائلة من المياه، للتمكن من تقليل الضغط، وإجراء الصيانة، مؤكدا أنه من المتوقع البدء في أعمال تعبئة خط المسار الشرقي مع نهاية الأسبوع القادم .

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