‎العريبي : الحكومة المؤقتة أرسلت قافلة مساعدات جديدة لبلدية غات

قرنادة 07 يونيو 2019 (وال)- أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، عن تسييّر رحلة جوية من مطار بنينا الدولي إلى بلدية غات، تحمل على متنها احتياجات “لوجستية” أغطية ومفروشات ومولدات كهربائية وأدوية.

‎وكشف العريبي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – عن انطلاق قافلة طبية من مدينة سبها، تمثلت في سيارات إسعاف مجهزة بالكامل، ومصحوبة بفريق طبي لكافة التخصصات، إلى جانب أدوية خاصة للأطفال ولمرضى السكري وأدوية ضغط.

‎وأضاف العريبي أنه تم تجهيز معدات ومضخات غاطسة، لتوفير مياه الشرب ومضخات لشفط المياه، وهي الآن في طور الشحن من مخازن الحكومة في مدينة سبها.

‎وأكد العريبي أن “الحكومة الليبية المؤقتة لن تتأخر عن أداء واجباتها تجاه أي مدينة أو منطقة أو قرية ليبية مهما كلفنا ذلك، رغم الحصار وانعدام الموارد وعبث ما يسمى بالمجلس الرئاسي المرفوض بأموال الشعب، وجلب الأسلحة والمرتزقة الأجانب الذين يقاتلون الجيش الليبي”. (وال- قرنادة) أ م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال