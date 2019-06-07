بدء أعمال التعبئة بخط المسار الشرقي بمنظومة الحساونة سهل الجفارة

سهل الجفارة 07 يونيو 2019 (وال)- أكد مصدر بغرفة التحكم بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، أنه سيتم البدء في أعمال تعبئة خط المسار الشرقي بمحطة رقم (586) لمنظومة الحساونة سهل الجفاره بمدينة زليتن مع نهاية الأسبوع المقبل.

وقال مصدر بغرفة التحكم بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، إن الفرق الفنية لم تتمكن من إجراء الصيانة بمحطة رقم (586) الواقعة على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة سهل الجفاره بمدينة زليتن.

وأضاف المصدر أن أعمال التخريب من قبل أحد المواطنين، ترتب عليه فصل المسار الشرقي المغذي لجميع المدن والمناطق الساحلية مصراتة – زليتن – الخمس – القره بوللي والمناطق المجاورة لها، وحتى يتمكن فريق الصيانة بالمنظومة من العمل على إصلاحها وعودتها إلى العمل من جديد.

وأشار المصدر إلى أنه جاري العمل على التخلص من كميات هائلة من المياه، للتمكن من تقليل الضغط وإجراء أعمال الصيانة.

وطالب جهاز إدارة وتنفيذ النهر الصناعي السلطات المحلية والشرطية والمسؤولين في مدن مصراتة – زليتن – الخمس – القره بوللي والمناطق المجاورة لها، التعاون من أجل حماية هذا المسار المار عبرها، ووضع حد لوقف مثل هذه الاعتداءات كالتوصيلات غير الشرعية. (وال- سهل الجفارة) ف ع/ ر ت

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