«الأرصاد» يحذر سكان غات والمناطق المجاورة من الأمطار الغزيرة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من استمرار سقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بسحب رعدية اليوم على مناطق الجنوب الغربي خاصة على مدينة غات والمناطق المجاورة لها، ما يتسبب في سيول وجريان الأودية وتجمع مياه الأمطار في المناطق والتجمعات السكنية المنخفضة وإغلاق بعض الطرق.

وطالب المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم، المواطنين، بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة وأماكن جريان الأودية.

وأودت السيول التي تضرب غات منذ الإثنين الماضي بحياة شخصين، فيما بات 24 شخصًا في عداد المفقودين، وتم توزيع 1568 نازحًا على مركز الإيواء، وفق بيانات رسمية صادرة عن المجلس البلدي غات.

وأعلن المجلس الرئاسي أن «مدينة غات تعد منكوبة»، ووجه الوزارات إلى «اتخاذ كافة التدابير للتعامل مع الأوضاع في المدينة، بما يضمن تقديم كل الدعم اللازم الإداري والأمني والصحي، والاجتماعي والخدمات الأخرى على نحو عاجل واستثنائي»، داعيًا إلى موافاته بتقارير يومية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

