طرابلس.. أزمة “طرح أحمال” تلوح في الأفق

أزمة انقطاع التيار الكهربائي تعود من جديد في عدد من أحياء ومناطق طرابلس، وحالة من الاستياء العام عبّر عنها عدد من السكان في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد إشكالية طرح الأحمال ليست بحديثة على الليبيين فما أنْ يدخل فصل الصيف حتى تبدأ الكهرباء في الانقطاع لساعات رغم الجهود المتواصلة التي يقوم بها العاملون في الشركة العامة للكهرباء.

وبالتزامن مع انطلاق الذروة الصيفية يعيش سكان العاصمة حالة الحرب التي لم تضع أوزارها بعد وتسببت في تعرض عدد من المحطات وخطوط التوصيل إلى التدمير الأمر الذي قد يطيل ساعات انقطاع الكهرباء.

الفجوة السياسية والأمنية وعودة القتال من جديد نقاط تعد الأساس في غياب الخدمات العامة كالكهرباء والماء والسيولة والتي تسببت في ربكة كبيرة لحياة المواطن الواقف في وسط الأزمات منتظرا حلولا لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية