هيأة الاتصالات المؤقتة تُرسل فريقًا للوقوف على الأوضاع في غات

بنغازي 07 يونيو 2019 (وال)- أصدر رئيس الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس مراد الشكري الخميس، تعليماته بإرسال فريق للمسح الميداني لبلدية غات.

هذا وترأس فريق للمسح الميداني مدير فرع الهيأة بالمنطقة الجنوبية المهندس يوسف الصغير، بهدف حصر الأضرار الناجمة عن السيول والفيضانات التي اجتاحت المدينة خلال الأيام الماضية، فيما يخص خدمات الاتصالات والإنترنت، والوقوف عن قرب لمعرفة الأسباب التي أدت إلى قطع الاتصالات وإيجاد حلول فورية لها.

وقال مدير فرع الهيأة بالمنطقة الجنوبية المهندس يوسف الصغير إنه بعد المسح الميداني في منطقة “تهالة” القريبة من مدينة غات بحولي 60 كم، تبين تعرض كابل الألياف البصرية إلى قطع في وصلتين، كل واحدة مسافة حوالي 50 مترًا تقريبًا.

وأضاف الصغير أن الأمطار والرياح العاتية لازالت تجتاح تلك المنطقة، وتحتاج المشكلة إلى إصلاح قطع كابل الفايبر، لإرجاع خدمات الاتصالات والإنترنت لمدينة غات وضواحيها.

وأشار الصغير إلى أنه تم التواصل على وجه السرعة مع شركة هاتف ليبيا، لمعاجلة القطع وتوصيل كوابل الألياف البصرية المقطوعة، كما تم الاتفاق على خروج فرقة صيانة من قبل الشركة لإصلاح الأعطال صباح اليوم الجمعة لإرجاع الخدمات تدريجيًا.

في المقابل، نوه رئيس الهيأة ونائبه ومجلس إدارة الشركة القابضة لجهود مدير الفرع وفريقه، لما تكبدوه من عناء السفر وخاصة في هذه الأجواء الصعبة، لتوفير الخدمات لأهل مدينة غات، وتسهيل جزء من المعاناة التي تمر بها المنطقة. (وال- بنغازي) م ك/ ر ت

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