صور..كتيبة خالد بن الوليد داخل مدينة مرزق

نشرت كتيبة خالد بن الوليد التابعة للقيادة العامة ،اليوم الجمعة ،صورا ،تظهر تمركزها في اغلب شوارع المدينة وفي جميع مفترقات الطرق وقامت بتأمين المرافق العامة والاحياء ،في حين ذكر مصدر عسكري ،انه لم يتم تسجل أي خروقات أمنية منذ صباح اليوم.

هذا ودعت الكتيبة كل سكان مرزق إلى التكاتف والتعاون ونبذ خطاب العنف والكراهية من اجل التعايش السلمي ،مشيرة أنها توجهت الى مدينة مرزق من أجل دعم الجهات الأمنية في أداء عملها وإعادة الاستقرار الى المدينة وملاحقة المجرمين الذين يحاولون زعزعة استقرار المنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

