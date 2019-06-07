الفيضانات تتسبب في قطع كابل الالياف البصرية في غات

أفاد المكتب الاعلامي للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة أن المسح الذي اجراه فرع الهيئة بالمنطقة الجنوبية في منطقة تهالة ــ 60 كم غرب غات ــ عن تعرض كابل الألياف البصرية إلى قطع في وصلتين كل واحدة مسافة 50 مترًا تقريبًا.

واضاف المكتب الاعلامي بالهيئة لبوابة افريقيا الاخبارية أن رئيس الهيئة مراد الشكري كلف الخميس فريق للمسح الميداني برئاسة مدير فرع الهيئة بالمنطقة الجنوبية يوسف الصغير بالذهاب للمنطقة لحصر الأضرار الناجمة عن السيول والفيضانات التى تعرضت لها المنطقة فيما يخص خدمات الاتصالات والإنترنت ، والوقوف عن قرب لمعرفة الأسباب التي أدت إلى قطع الاتصالات وإيجاد حلول فورية لها.

وأضاف المكتب الاعلامي أن الأمطار والرياح العاتية لازالت تجتاح تلك المنطقة ، وتحتاج المشكلة إلى إصلاح قطع كابل الفايبر لإرجاع خدمات الاتصالات والإنترنت لمدينة غات وضواحيها، مشيرًا على أنه تم التواصل على وجه السرعة مع شركة هاتف ليبيا لمعاجلة القطع وتوصيل كوابل الألياف البصرية المقطوعة، كما تم الاتفاق على خروج فرقة صيانة من قبل الشركة لإصلاح الأعطال، صباح اليوم الجمعة وإرجاع الخدمات تدريجيًا.

واشار المكتب الاعلامي الى ان رئيس الهيئة ومجلس إدارة الشركة القابضة اصدروا تعليمات لتوفير الامكانيات والخدمات والمساهمة في جهود رفع المعاناة التي تمر بها المنطقة.

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