بوغدانوف لا يستبعد زيارة حفتر روسيا: كل شيء ممكن

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو لا تستبعد حدوث اتصالات مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وفق ما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية اليوم الجمع.

وردًا على سؤال حول احتمال زيارة حفتر إلى موسكو، قال بوغدانوف: «كل شيء ممكن، طبعًا كل شيء ممكن».

وأضاف أن «زيارة وزير الخارجية الليبي ونائبه موسكو انتظرتها. والزيارة تأجلت عدة مرات، بسبب ظروف، والآن لا يوجد اتفاق ولا تواريخ».

والتقى المشير حفتر، في مايو الماضي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة باريس، لبحث تطورات الهجوم الذي تشنه القوات التابعة للقيادة العامة على العاصمة طرابلس. وطالب ماكرون حفتر حينها بضرورة التوصل إلى «وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن»، إلا أن الأخير أبلغه بأن «الشروط لم تكتمل» بعد لإقرار وقف إطلاق النار حول العاصمة طرابلس، لكنه اعتبر أنه سيكون من «الضروري استئناف الحوار السياسي للخروج من الأزمة»، بحسب بيان لـ«الإليزيه».

وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة في 4 أبريل الماضي، مخلفة 607 قتلى، و3261 جريحًا بينهم 117 مدنيًا، حسب منظمة الصحة العالمية.

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