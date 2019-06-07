وزير الحكم المحلي يزور غات

قام وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر بزيارة ميدانيه إلي بلدية غات. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن الزيارة تهدف للاطلاع على الأوضاع في المدينة التي تعرضت للسيول وفيضانات والوقوف على حجم الأضرار الناتجة عن ذلك ونقل المساعدات إلى سكان المنطقة.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت أن غات مدينة منكوبة بعد أن أغرقَت السيول والفيضانات أحياءً سكنية بالمدينة وتسببت في العديد من الخسائر البشرية والمادية، وسببت نزوحا للعديد من المواطنين مؤكدة أن السيول غطت نحو 70 بالمائة من مناطق المدينة كما تسببت السيول في تدمير وانهيار العديد من المنازل وأغلقت الطرقات الواصلة بين المناطق، حيث تسببت في انقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية.

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