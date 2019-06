الأمم المتحدة: وفرنا المياه والغذاء والدواء للسكان المتضررين في غات

أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا عبد الرحمن الغندور، أن الفيضانات المدمرة التي اجتاحت أثرت على 20 ألف شخص وتركتهم في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية”.

وأضاف غندور، في بيان له اليوم الجمعة، أن أكثر من 2500 شخص نزحوا إلى المناطق المجاورة وتم إنقاذ 500 شخص وقتل 4 أشخاص بينهم 3 أطفال”.

وأكمل، أن ” الأمم المتحدة توفر المياه والغذاء والأدوية ومواد الطوارئ للسكان المتضررين وقدمت فرق الاستجابة المزيد من المساعدة للسلطات ولجان الطوارئ في المواقع على أهبة الاستعداد لدعم الاستجابة الوطنية عند الضرورة”.

