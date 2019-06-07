الطب الميداني: إرسال مساعدات لمدينة غات

أعلن مركز الطب الميداني والدعم أنه قام يوم أمس الخميس بتجهيز شحنة مواد إغاثة لمساعدة أهالي غات. وبين المركز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الشحنة تألفت من مواد تموينية وأدوية ومستلزمات طبية.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت أن غات مدينة منكوبة بعد أن أغرقَت السيول والفيضانات أحياءً سكنية بالمدينة وتسببت في العديد من الخسائر البشرية والمادية، وسببت نزوحا للعديد من المواطنين مؤكدة أن السيول غطت نحو 70 بالمائة من مناطق المدينة كما تسببت السيول في تدمير وانهيار العديد من المنازل وأغلقت الطرقات الواصلة بين المناطق، حيث تسببت في انقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية.

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