الهلال والأحمر يبحث مع الصليب الأحمر أوضاع غات

عقد اليوم الجمعة مدير إدارة العلاقات الدولية بالهلال الأحمر الليبي اسامة بوخريص اجتماعا مع رئيسة بعثة ليبيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر ماريان غاسر ومسؤول التعاون باللجنة صالح المثلوثي ومسؤول الإغاثة محمد الشيخ. وبينت الأمانة العامة للهلال الأحمر عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الإنسانية الصعبة بمدينة غات وإمكانية تعزيز المساعدات التي تم تقديمها والتأكيد على ضرورة التنسيق المشترك مع الاستمرار في تغطية الأوضاع الإنسانية بالمنطقة الغربية.

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