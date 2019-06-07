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الهلال والأحمر يبحث مع الصليب الأحمر أوضاع غات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد اليوم الجمعة مدير إدارة العلاقات الدولية بالهلال الأحمر الليبي اسامة بوخريص اجتماعا مع رئيسة بعثة ليبيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر ماريان غاسر ومسؤول التعاون باللجنة صالح المثلوثي ومسؤول الإغاثة محمد الشيخ. وبينت الأمانة العامة للهلال الأحمر عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الإنسانية الصعبة بمدينة غات وإمكانية تعزيز المساعدات التي تم تقديمها والتأكيد على ضرورة التنسيق المشترك مع الاستمرار في تغطية الأوضاع الإنسانية بالمنطقة الغربية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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