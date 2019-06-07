مدير المتابعة بصحة المؤقتة يتفقد مستشفى الجلاء

قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة نوري الفسي أمس الخميس بزيارة لمستشفى الجلاء بنغازي رفقة عضو التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة محمد جلهوم وبحضور موظفي مكاتب التفتيش والمتابعة بنغازي محمد الشريف وعبدالسلام المهدوي بالإضافة إلى مدير مكتب التفتيش والمتابعة بمستشفي الجلاء خميس المسماري.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن الزيارة تهدف للاطمئنان على الخدمة المقدمة للمواطنين وتواجد الأطباء والتمريض ومتابعة سير العمل طيلة أيام عيد الفطر المبارك.

وقال الفسي أن الزيارات الميدانية تأتي في إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية .

ووجه مدير ادارة التفتيش والمتابعة بضرورة الالتزام بالحضور والانصراف وبتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم والتنبيه على الفرق الطبية بالمستشفيات، بسرعة التعامل مع حالات الطوارئ وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

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