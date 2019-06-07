بالتفاصيل.. مراسلات وكواليس المحاباة في دفع مستحقات موظفين ليبيين وأجانب

كشفت مصادر مطلعة أن شركة ‪LIA Advisory Malta Ltd ، قامت بدفع المستحقات المالية الخاصة ببعض العاملين المالطين وبعض الليبيين فيما تعرقل إجراءات دفع مستحقات مالية لعدد من الليبيين المتعاونين مع المكتب.

وقال موسى الحسن عتيق مقرر اللجنة المكلفة بتصفية التزامات المكتب خلال رسالته عبر الايميل الموجهة للشؤون المالية بالمؤسسة ونسخ لأعضاء اللجنة وبعض العاملين بتاريخ / 2-04-2019 ، ذكر بأن القائمة أعدت بالمطابقة مع لجنة ديوان المحاسبة الليبي‪المكلفة بفحص ومراجعة مكتب المؤسسة بمالطا والشركة المذكورة آنفا.

وأوضح عتيق أن ديوان المحاسبة الليبي أبدى عديد الأسباب المدعومة بالمستندات بعضها صادر عن الشركة ذاتها هي التي حالت دون ورود بعض أسماء العاملين بالمكتب في قائمة الالتزامات المستحقة الدفع.

وأكد مقرر اللجنة أنه سيوضح بكتاب تفصيلي يتضمن الأسباب مرفقا بالمستندات المقدمة من قبل الديوان والشركة محل اهتمام هذا الكتاب في مطلع الأسبوع المقبل وقال أنني أنا مقرر اللجنة المحتفظ بالمستندات الخاصة بعمل اللجنة في مهمة عمل خارجية في القوت الراهن حسب رسالته.

وقال أحد العاملين بمكتبLIA Maltaلـ بوابة إفريقيا الإخبارية إن بعض العاملين بالمكتب لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية لأكثر من سنة وشهرين، بينما صرفت مستحقات مالية للفريق المالطي وكذلك لبعض العاملين الليبيين، مشيرا إلى أن هناك اسباب خفية سنتحدث عنها لاحقآً كانت وراء عملية انتقاء الأشخاص الذين تمت صرف مستحقاتهم وبأن مقرر لجنة مراجعة مصاريفLIA Advisory Malta Ltd، لم يوضح الأسباب لفريق العمل لحد الأن كما ذكر في ايميله بأن التوضيح سيكون بعد أسبوع من تاريخ ايميله بتاريخ 2-04-2019 – حيثُ مر شهرين على إيميله ولم يتلاقى العاملين المتوقفة مستحقاتهم أية توضيحات حسب ما جاء في رسالة مقرر اللجنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

