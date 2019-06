“المؤقتة”: لم نتأخر عن مساعدة “غات” رغم انعدم الموارد وحصار”الرئاسي”

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، أنه ” تم إرسال رحلة جوية من مطار بنينا الدولي إلى بلدية غات، تحمل على متنها احتياجات “لوجستية” أغطية ومفروشات ومولدات كهربائية وأدوية”.

وأكمل العريبي ، أنه ” تم إطلاق قافلة طبية من مدينة سبها، تمثلت في سيارات إسعاف مجهزة بالكامل، ومصحوبة بفريق طبي لكافة التخصصات، إلى جانب أدوية خاصة للأطفال ولمرضى السكري وأدوية ضغط”.

وأضاف العريبي، تم تجهيز معدات ومضخات غاطسة، لتوفير مياه الشرب ومضخات لشفط المياه، وهي الآن في طور الشحن من مخازن الحكومة في مدينة سبها.

‎وأكد العريبي أن “الحكومة الليبية المؤقتة لن تتأخر عن أداء واجباتها تجاه أي مدينة أو منطقة أو قرية ليبية مهما كلفنا ذلك، رغم الحصار وانعدام الموارد وعبث ما يسمى بالمجلس الرئاسي المرفوض بأموال الشعب، وجلب الأسلحة والمرتزقة الأجانب الذين يقاتلون الجيش الليبي”.

