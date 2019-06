طالب الاتحاد الأوروبي بإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، بحسب وكالة آكي.

ونفت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، مايا كوسيانيتش، الأنباء المتداولة بشأن تمويل الاتحاد مركز حكومي لاحتجاز المهاجرين في ليبيا، يتعرض فيه هؤلاء المهاجرون لـ”انتهاكات صارخة” لحقوق الانسان.

The post الاتحاد الأوروبي يطالب بإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية