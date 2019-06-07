كتيبة خالد بن الوليد المقاتلة تؤكد تأمين مدينة مرزق بالكامل

مرزق 07 يونيو 2019 (وال)- أكد آمر كتيبة خالد بن الوليد المقاتلة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم الجمعة، انتشار آليات وأفراد الكتيبة في كافة أنحاء شوارع مدينة مرزق.

وقال رئيس عرفة يوسف حسين صالح – للمكتب الإعلامي للكتيبة – إن “قواتنا المسلحة انتشرت في مدينة مرزق، وتمركزت في أغلب شوارع المدينة، وفي جميع مفترقات الطرق، وقامت بتأمين المرافق العامة والأحياء”.

وأضاف رئيس عرفة يوسف حسين صالح أنه لم تسجل أي خروقات أمنية منذ صباح اليوم الجمعة، مشيدًا في الوقت ذاته بدور الحكماء ومنسقي المجالس الاجتماعية، لدورهم الفعّال في دعم ومساندة القوات المسلحة والجهات الأمنية.

وأوضح رئيس عرفة يوسف حسين صالح أن قوة كبيرة تابعة لكتيبة خالد بن الوليد وكتيبة واو لحماية الحدود من أم الأرانب، توجهت إلى مدينة مرزق، من أجل دعم للجهات الأمنية هناك، وبسط الأمن بعد الخروقات التي وقعت في المدينة، وذلك بعد صدور أوامر من آمر منطقة مرزق العسكرية.

وكان المكتب الإعلامي لكتيبة خالد بن الوليد قد نفى في وقت سابق صحة الأنباء المتداولة عن دخول عصابات تشادية إلى مدينة مرزق، مضيفة “قواتنا المسلحة توجهت إلى المدينة، من أجل دعم الجهات الأمنية في أداء عملها، وإعادة الاستقرار إلى المدينة، وملاحقة المجرمين الذين يحاولون زعزعة استقرار المنطقة”.

ودعا المكتب الإعلامي لكتيبة خالد بن الوليد سكان مرزق إلى التكاثف والتعاون، ونبذ خطاب العنف والكراهية من أجل التعايش السلمي. (وال- مرزق) ر ت

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