أطلق المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة حملة خيرية لدعم أهالي مدينة غات المتضررة جراء السيول.

وباشرت لجان منبثقة عن المجلس بالتنسيق مع عدد من أهالي مدينة غات، في جمع التبرعات العينية والنقدية في مدينتي سرت وسبها، وبعض دول المهجر من بينها مصر وتونس.

ودعا المجلس إلى مد يد العون والتضامن مع أهالي غات ومساعدتهم بعد تعرض مدينتهم للسيول.

