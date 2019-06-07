آمر كتيبة خالد بن الوليد المقاتلة يؤكد التقدم في جميع المحاور لتحرير طرابلس

مرزق 07 يونيو 2019 (وال)- أكد آمر كتيبة خالد بن الوليد المقاتلة رئيس عرفة يوسف حسين صالح الجمعة، استمرار ضباط وجنود الكتيبة التابعة للقيادة العامة، في نضالهم ضد قوى الظلام والإرهاب وتقدمهم في محور وادي الربيع وفي جميع المحاور في العاصمة طرابلس.

هذا وجاء تصريح آمر كتيبة خالد بن الوليد المقاتلة – للمكتب الإعلامي التابع للكتيبة – قدم التعازي الحارة باسمه وباسم جميع أفراد الكتيبة والقوات المسلحة، إلى أسرة الشهيد فهد العربي أحد أفراد الكتيبة الذي سقط شهيدًا في معركة الشرف معركة تحرير طرابلس من المليشيات الإرهابية. (وال- مرزق) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال