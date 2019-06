قال المتحدث باسم شركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي، في تصريحات تليفزيوينة، إن الشركة تواصلت مع كافة الجهات المختصة لإيجاد الحلول والوسائل الكفيلة لحل المختنقات الحالية في محطات الوقود التابعة لشركات التوزيع.

يأتي ذلك في الوقت الذي عقدت لجنة الطوارئ بالمجلس الرئاسي اجتماعا يوم أمس الخميس مع إدارة شركة البريقة لحل الأزمة.

The post البريقة لتسويق النفط: نسعى لحل أزمة الوقود في المحطات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية